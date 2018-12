Corinaldo | il ragazzo sospettato di aver usato lo spray urticante in stato di fermo per

Corinaldo : ragazzo che avrebbe spruzzato lo spray al concerto di Sfera fermato per droga : Corinaldo (Ancona) - Due giorni dopo la tragedia le ricerche hanno dato la prima risposta. Il giovane ritenuto colpevole di aver spruzzato la bomboletta urticante nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo sarebbe stato individuato dalle forze dell'ordine del nucleo Investigativo di Ancona. Contro il ragazzo ci sarebbero alcune dichiarazioni di diversi coetanei. Come se non bastasse, nel corso di un'inquisizione, al giovane anconetano è stata ...