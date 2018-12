Corinaldo | i pm | Stampati 1600 biglietti e venduti 466 | ma ne mancano

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ancora nessuna certezza sul numero delle persone che erano nella discoteca dial momento della tragedia nella quale sono morte sei persone: i magistrati della procura di Ancona, per il momento, hanno riferito le cifre sui'ufficiali': ne sono stati1.600 e stati466.Proprio quello deiè uno dei punti più controversi e da quanto accertato al momento non è ancora stato risolto. "I titoli di accesso per l'evento richiesti dalla società organizzatrice alla Siae sono 1.600 - ha infatti spiegato il procuratore Monica Garulli - Di questi 919 non sono stati né vidimati né annullati, dunque non sono stati. Le matrici di quellisono invece 466". Ci sono dunque ancora 215cheall'appello: si tratta di quelli dati ai pr e sui quali le verifiche sono ancora in corso. ...