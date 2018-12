Corinaldo | fermato 16enne | sarebbe il responsabile della diffusione dell’agente urticante

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Dopo la strage assurda di, un nome c’è. Si tratta di unprovincia di Ancona, che – secondo diverse testimonianze di chi era all’internodiscoteca Lanterna Azzurra venerdì notte –salito su una pedana per spruzzare lo sprayprima dell’arrivo del trapper Sfera Ebbasta. È così stato rintracciato in un residence non lontano da Senigallia e ora è in stato di fermo, perché è stato trovato in possesso di eroina e cocaina, oltre che di contanti, durante una perquisizione domiciliare dei carabinieri, e non per quanto avvenuto nel locale: per quella vicenda, il ragazzo è stato identificato solo in base ai racconti dei presenti, in particolare grazie a un soprannome con il quale era conosciuto in discoteca, ma non ci sono altri elementi o video contro di lui.Per questo, il ragazzo non è ancora stato sentito dai pm e ...