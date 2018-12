Corinaldo | altri 2 fermi per la strage in discoteca | si segue la pista della banda di

fanpage

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Altre due persone sono state fermate con l'accusa di possesso di droga in relazione alla tragedia di, in provincia di Ancona, dove in sei hanno perso la vita allaLaterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta. Prende piede tra gli inquirenti l'ipotesidi rapinatori che avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino per scappare tra la folla.