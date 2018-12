Copa Libertadores | River-Boca 3-1 | i Millionarios vincono la finale più lunga della storia

Pasta - birra e… scollatura esagerata : la finale di Copa Libertadores si fa hot con Diletta Leotta [FOTO] : Diletta Leotta si gode la finale di Copa Libertadores davanti ad un bel piatto di Pasta all’Amatriciana e una birra Ichnusa: ai follower non sfugge il particolare hot della scollatura Stanza d’hotel, un bel piatto di Pasta all’Amatriciana, una birra Ichnusa e in tv la partita dell’anno, la finale di ritorno della Copa Libertadores: niente male il Superclasico di Diletta Leotta! La conduttrice di DAZN ha postato una ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nella finale di Madrid : Il River Plate ha battuto 3-1 il Boca Juniors ai tempi supplementari e ha vinto la 59ª edizione della Copa Libertadores, il più importante torneo calcistico sudamericano. La partita, rinviata per disordini due settimane fa, si è giocata domenica sera allo

Copa Libertadores – River in Paradiso - Boca sconfitto : dopo la vergogna di Buenos Aires è stato spettacolo vero! : Copa Libertadores, dopo le pessime scene di Buenos Aires, quest’oggi è stato spettacolo tra River Plate e Boca Juniors Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores delle polemiche e della vergogna. Un doppio confronto infinito, durato due mesi, condizionato dagli scontri di Buenos Aires e terminato in questa serata madrilena al Santiago Bernabeu. Una gara davvero incredibile quella odierna, proprio come incredibile è stato tutto ...

