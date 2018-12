: Conte: incontri periodici con sindacati - TelevideoRai101 : Conte: incontri periodici con sindacati - oleandro3 : 'Non c'è bisogno di lui'. Parole di #Conte.Il 'lui' è il ministro dell'Economia Tria che non partecipa al vertice s… - ManlioNeri : RT @LolloNicolao: Il generale libico Khalifa Haftar è in Italia. Indiscrezioni del giornalista Abdulbaset bin Hamel confermate da fonti dip… -

"Ci incontreremo periodicamente. Ci sarà un tavolo che aggiorneremo a scadenze regolari". E' quanto ha promesso il premieraiincontrati a Palazzo Chigi, Proposta apprezzata daiche hanno illustrato al premier la piattaforma Cgil,Cisl e Uil. Tra le richieste investimenti al 6% del Pil, chiarimenti su "quota 100", più attenzione a giovani e donne, più risorse e un piano di assunzioni per la sanità, risorse per la pubblica amministrazione anche per nuove assunzioni.(Di lunedì 10 dicembre 2018)