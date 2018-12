CONI | passi avanti dopo l’incontro odierno sulla riforma? Carlo Mornati è fiducioso

oasport

(Di lunedì 10 dicembre 2018), segretario generale del, raggiunto dall’ANSA al termine dell’incontrodel Comitato olimpico italiano, si è dettoper il prosieguo della trattativa che porti ad un risultato soddisfacente per tutte le parti in questione. Bocca cucita invece dal numero uno Giovanni Malagò.ha dichiarato: “Il fatto che ci sia unasuccessiva è scontato se restano questi i presupposti, però al momento devono scrivere la norma che entra in finanziaria. È aperta a qualsiasi cambiamento, anche l’atto governativo: come va scritta e i numeri da mettere non sono definiti“.All’incontroa Palazzo Chigi erano presenti, oltre a Malagò e, Michele Maffei (discipline sportive associate), Giulia Quintavalle (atleti), Lorenzo Bernardi (tecnici), Franco Chimenti (federazioni olimpiche), Claudio ...