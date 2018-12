Congresso Pd | fermiamoci prima che sia troppo tardi

huffingtonpost

: Stimo @nzingaretti e @maumartina ma per l’amor di Dio fermiamoci tutti. Non avrebbe senso un congresso fratricida.… - MMastrantuono : Stimo @nzingaretti e @maumartina ma per l’amor di Dio fermiamoci tutti. Non avrebbe senso un congresso fratricida.… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) "Una separazione consensualedell'ulteriore sfilacciamento può invece servire a mantenere buoni rapporti e poi chissà, magari anche a ritrovarsi, in tempi non necessariamente lontani. A noi è apparso un ragionamento di buon senso, che può valere anche per una grande famiglia come può (o dovrebbe) essere una comunità politica. Una separazione consensuale però prevede un indice di maturità delle parti molto forte. Temo però che parte della classe dirigente Pd, più abituata ormai al tifo che non al confronto, non sia sufficientemente matura per un tale passaggio", era il 18 maggio e sul mio blog di HuffPost pubblicavo questo articolo che titolava Meglio dividersi che logorarsi.Partivo dall'assunto che la sinistra dovesse tornare a essere se stessa, capace di segnare i confini dei suoi valori con orgoglio, mentre ...