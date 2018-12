Confiscati beni per 500 mila euro

Banda Magliana - Confiscati beni per 25 milioni di euro a Ernesto Diotallevi : anche casa di 14 stanze vista Fontana di Trevi : Un appartamento di 14 stanze con vista Fontana di Trevi, un complesso turistico sul lungomare di Ostia e numerose auto e opere d’arte, nonché società e conti bancari. In totale beni per 25 milioni di euro. Questo il patrimonio che la guardia di Finanza sta confiscando a Ernesto Diotallevi, accusato di essere un esponente della Banda della Magliana, ma assolto dalla Corte d’Assise di Roma nel processo del 1996. Secondo gli inquirenti, ...

Beni Confiscati - Fava : "La Regione di opponga alla vendita" : Il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava interviene sulla possibilità che le cosche possano riacquistare Beni confiscati

Lazio - 491 beni immobili Confiscati alle mafie tornano a disposizione dei Comuni Anche la villa di Carminati a Sacrofano : Sarà il Comune di Sacrofano a decidere il futuro della villa dove viveva ‘er Cecato’ Massimo Carminati fino al giorno del suo arresto-show. Così come Virginia Raggi e i suoi dovranno trovare una destinazione e un gestore idonei per cambiare la storia della villetta di Morena, appartenuta al boss della camorra “romana”, Michele Senese. Stessa cosa per i tanti appartamenti dei clan sinti come i Casamonica, gli Spada e i Di Silvio. Sono 491 i beni ...

Mafia - Massa quarto capoluogo toscano per beni Confiscati : Massa-Carrara - Gli ultimi fatti di cronaca legati alle mafie nella provincia apuana vanno a confermare quanto riportato nel "Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana", riferito ai dati 2017, e ...

Confiscati beni per 1 miliardo e mezzo di euro agli eredi del patron della Valtur | : Secondo il Tribunale di Trapani e Procura antimafia di Palermo Carmelo Patti sarebbe in rapporti stretti con la famiglia di Castelvetrano, capeggiata dal latitante Matteo Messina Denaro

Mafia - 'il patron dell'ex Valtur in affari con il clan del boss Messina Denaro' : Confiscati beni per 1 - 5 miliardi : La Dia di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro e confisca , emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale, nei confronti degli eredi del noto imprenditore Carmelo Patti , ...

Mafia - sequestro record : un miliardo e mezzo di beni Confiscati agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla Mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di ...

“Il patron dell'ex Valtur in affari con il clan Messina Denaro”. Confiscati tre resort e beni per 1 - 5 miliardi di euro : Trapani, bloccato il patrimonio di Carmelo Patti morto due anni fa. La Dia: soldi di una società a uno dei fidati postini del superlatitante

I beni Confiscati alle mafie sono online sul nuovo portale “Confiscati Bene 2.0” : Quali e quanti beni lo Stato ha confiscato alle mafie, e che fine fanno? Se vi interessa conoscere le risposte collegatevi al sito confiscati Bene 2.0, un portale dedicato alla promozione e al riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. La parola d’ordine di questa iniziativa è “trasparenza”. confiscati Bene 2.0 raduna in un’unica vetrina l’elenco completo dei beni confiscati dalla magistratura: ...

Mafia - Confiscati i beni a imprenditore deceduto : sigilli al patrimonio passato in eredità ai figli : Lui è deceduto ma i giudici hanno confiscato i beni che ha lasciato in eredità ai figli. La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha confiscato i beni dell’imprenditore Vincenzo Rappa. Rappa è morto da alcuni anni e quindi la confisca riguarda solo il patrimonio da lui lasciato in eredità ai figli Filippo, Sergio e Maurizio. I giudici, nello stesso provvedimento, hanno ritenuto, invece, non socialmente pericolosi il figlio di ...