Compleanno Wanda Nara – Icardi non bada a spese per la moglie | il regalo per i suoi 32

Wanda fa festa per il suo Compleanno : lei e Icardi scatenati nei festeggiamenti : Wanda Nara , domani, compirà 32 anni ma complice l'importantissimo impegno del marito Mauro Icardi, in Champions League dell'Inter, ha deciso di anticipare ad oggi i festeggiamenti. La bella showgirl ...

Compleanno Wanda Nara – Anche la moglie di D’Ambrosio al party - Enza De Cristofaro è super sexy in rosso [GALLERY] : Enza De Cristofaro in rosso al Compleanno di Wanda Nara, la meravigliosa moglie di D’Ambrosio alla festa di lady Icardi con una scollatura sexy Wanda Nara ha organizzato un mega party di Compleanno per i suoi 32 anni a cui sono accorsi in molti. La moglie di Icardi ha invitato alla festa Anche la coppia composta da Danilo D’Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro, in dolce attesa del suo secondogenito. La bellissima moglie del ...

Compleanno Wanda Nara – La festa infinita della moglie di Icardi : al party Maurito è scatenato [VIDEO] : La moglie di Mauro Icardi compie 32 anni, Wanda Nara ed il calciatore dell’Inter scatenati al party di Compleanno della bionda Wags Wanda Nara compie 32 anni e festeggia l’avvenimento a Milano insieme al marito Mauro Icardi ed a tantissimi amici. La mega festa della moglie del calciatore dell’Inter vede il nerazzurro improvvisarsi cantante e ballerino con parrucche e maschere davvero folli e la bionda Wags sfoggiare ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di Compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Wanda Nara si prepara a festeggiare il Compleanno in tenuta sexy : "Conto alla rovescia" : L'Inter ha perso e Mauro Icardi non è riuscito ad arrotondare il suo bottino contro la Juventus. Wanda Nara, agente e moglie del capitano nerazzurro, lunedì sera sarà ospite di Tiki Taka e difenderà a ...

Prima sorpresa di Compleanno per Wanda Nara - dall’Argentina arriva la sorella Zaira : urla - pianti ed abbracci tra le due [VIDEO] : Wanda Nara compie 32 anni e per l’occasione arriva dall’Argentina la sorella Zaira con la complicità di Mauro Icardi: il video dell’incontro a sorpresa Wanda Nara ha ricevuto la Prima sorpresa per il suo compleanno. A sua insaputa la sorella Zaira si è introdotta in casa sua, con la complicità di Mauro Icardi, ed ha bussato alla porta della camera dove si trovava la Wags per farle una sorpresa. La bellissima sorella di ...

Wanda Nara - la festa di Compleanno è uno show in stile Ferragnez : Conto alla rovescia per la festa di Wanda Nara. La moglie di Icardi sta per festeggiare il suo 32esimo compleanno e lo farà in grade stile con una festa a tema, con tanto di dress code e...

