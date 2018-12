Comitato Non ce la Beviamo | assemblea pubblica presso la Sala Regia del Comune di Viterbo

'La scienza non fa compromessi col Governo'. Lamberto Maffei spiega all'Huffpost le dimissioni dal Comitato di scienziati dell'Asi : Dietro la decisione del neuroscienziato e di tre altri membri le maglie più larghe decise dal Governo per la nomina del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

"La scienza non fa compromessi col Governo". Lamberto Maffei spiega all'Huffpost le dimissioni dal Comitato di scienziati dell'Asi : "C'erano opinioni diverse su alcune caratteristiche del bando, su certi punti, che per loro andavano bene e per noi no". Lamberto Maffei non dirà quali sono questi punti - "si possono trovare scorrendo il bando", concede - ma parlando con Huffpost ripete: "La scienza non viene a compromessi, sarebbe la fine della scienza".Presidente emerito dell'Accademia dei Lincei e alla guida del comitato incaricato di scegliere i presidenti degli enti ...

Darsena - sindaco e vice hanno incontrato il Comitato spontaneo : rassicurazioni sulla ripresa dei lavori - ma non c'è una data certa : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Mattarella : "Ue non è un Comitato d'affari" : "Non siamo una semplice unione doganale, non siamo una sorta di comitato d'affari . Siamo, anche considerando soltanto un approccio economico-commerciale, assai di più: un mercato unico, uno spazio ...

Mattarella in Svezia difende l Ue 'Non è Comitato d affari - decida direzione di marcia' : Una difesa a spada tratta dell'Ue. Che 'Non è solo un'unione doganale', tantomeno 'un comitato d'affari'. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver messo in guardia il governo dall'...

Mattarella : Ue non sia Comitato affari : 13.38 Bisogna ricordare che "nella storia i passi indietro sono possibili.Significa che è necessario non dimenticare mai le lezioni delle mostruosità di un certo passato". Così il presidente Mattarella parlando all'università di Lund in Svezia del percorso di integrazione Ue e dell'importanza delle elezioni europee. Mattarella, sottolineando che la Ue"non è una semplice unione doganale,una sorta di comitato d'affari", ha detto che "è dirimente ...

Tap - Conte ai pugliesi : "Si deve fare - non sono emerse illegittimità" | Il Comitato per il No : "Dopo le promesse gli eletti M5s si dimettano" : Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

San Lorenzo litiga su Desiree : alla fiaccolata urla contro gli immigrati - ma il Comitato di quartiere non approva : Era andato tutto bene, silenzio e raccoglimento, fino alle 20, più o meno. Poi, davanti ai fiori deposti per Desiree, in mezzo alle fiaccole del comitato di quartiere e dei cittadini di San Lorenzo, è arrivato un piccolo gruppo con le magliette 'Giustizia per Desiree'. Tra di loro, alcuni parenti della ragazza morta la scorsa settimana nello stabile occupato da spacciatori in via dei Lucani. Il sindaco Virginia Raggi se n'è ...