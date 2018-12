Clima | l’accordo di Parigi ha clamorosamente fallito

Clima & Salute - OMS : raggiungendo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi “si salverebbero un milione di persone l’anno” : Secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato alla conferenza COP24 in corso in Polonia, se si raggiungessero gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi si salverebbero un milione di vite l’anno. L’esposizione all’inquinamento dell’aria, sottolinea il report, causa 7 milioni di morti l’anno nel mondo, e costa 5,11 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari in ...

G20 - Conte sul Clima : “Siamo i custodi del pianeta - l’accordo di Parigi sia la stella polare” : Investimenti per il sostegno all’infanzia, inclusive business a sostegno di un’economia sociale, sostenibilità dell’habitat tramite l’elaborazione di politiche di pianificazione a livello regionale. Sono questi i temi al centro del confronto in corso al G20 di Buenos Aires. E in linea con queste premesse, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato l’urgenza di accelerare il processo di ...

Il mondo sta rispettando l’accordo di Parigi sul Clima? : Impianti per le energie rinnovabili a Werder, Germania. (Sean Gallup/Getty Images) Il sistema energetico mondiale cambia faccia a velocità sostenuta, ma il raggiungimento degli obiettivi per il contenimento delle emissioni di gas che alterano il clima mondiale, quello previsto dall’accordo di Parigi del 2015 – in cui i 55 paesi partecipanti avevano stabilito di contenere il global warming “ben al di sotto dei 2 gradi centigradi”, impegnandosi ...

Clima - Agenzia internazionale dell’energia : la CO2 aumenterà anche nel 2018 - lontani gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo Fatih Birol, a capo dell’Agenzia internazionale dell’energia, le emissioni di anidride carbonica del settore energetico aumenteranno nel 2018 dopo aver toccato livelli record l’anno precedente. Il settore energetico rappresenta l’80% delle emissioni globali di CO2, il resto è determinato da deforestazione e agricoltura. “Le emissioni quest’anno aumenteranno ancora una volta e avremo la riunione della ...

Clima - Costa : “L’accordo sulle emissioni auto è fondamentale” : “Stanotte abbiamo chiuso un accordo fondamentale a livello europeo sulla Co2 e siamo stati come Italia leader. Abbiamo fatto la differenza se votarlo o no. L’Europa ad un certo punto ci ha chiesto quale era la nostra posizione come paese leader. E’ una cosa di rilievo, non ne possiamo non tenere conto”. E’ quanto dichiara il ministro dell’ambiente, Sergio Costa in merito all’accordo raggiunto dal ...

Clima - Costa : “Ottimista per l’accordo sulle emissioni auto” : sulle emissioni auto, “come Italia vogliamo volare alti, vediamo anche gli altri che altezza vogliono mantenere, ma sono ottimista, il pomeriggio e la serata porteranno ad un accordo”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa lasciando il Consiglio Ambiente in Lussemburgo, dove continua la discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni auto. “Sono stati due giorni proficui – ha continuato il ministro, ...