Clima fuori controllo per colpa di Satana Il delirio del leghista

Clima - emissioni di CO2 da record nel 2018 : mai così alte - “il mondo sta andado fuori rotta” : Le emissioni mondiali di anidride carbonica registreranno un nuovo record nel 2018. A dirlo e’ uno studio condotto dai ricercatori del Global carbon Project e dell’universita’ dell’East Anglia, secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate di CO2. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate di CO2 che derivano dalla deforestazione ...

Clima - il segretario generale ONU : il mondo è “fuori rotta - non stiamo facendo abbastanza” : Il pianeta è “totalmente fuori rotta” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti Climatici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assistiamo a devastanti impatti Climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora facendo ...