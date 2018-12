Cina | tribunale vieta vendite iPhone Apple per disputa su brevetto

Cina : una sentenza del tribunale vieta la vendita di alcuni Iphone : Una sentenza avrebbe vieta to la vendita di alcuni dispositivi Apple in Cina . Il divieto , espresso attraverso una decisione del tribunale popolare intermedio di Fuzhou , sarebbe la conseguenza della ...

Il marito di Eva Henger tras Cina in tribunale Miriana Trevisan : ... proprio tu, quella giusta per quel personaggio, poi 'dobbiamo parlarne più intensamente nel mio albergo, ho una suite', ti dice il regista italiano osannato nel mondo. E tu ancora provi a ...

Cina - #Metoo arriva in tribunale : “Il conduttore tv mi ha molestata”. Ma sul banco degli imputati va la vittima : Dalla rete alle corti di giustizia. Il fenomeno di #Metoo giunge a un inatteso punto di svolta in Cina, paese in cui gli abusi sessuali vengono ancora considerati tabù e le denunce socialmente disdicevoli. La scorsa settimana il tribunale distrettuale di Haidian, nella Pechino Ovest, ha informato una 25enne nota solo con il nickname Xianzi che dovrà rispondere delle accuse di “danneggiamento della reputazione e del benessere mentale” sollevate ...