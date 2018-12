gazzetta

: Cassani, percorso Tokyo? “Duro e con caldo atroce” - Gazzetta_it : Cassani, percorso Tokyo? “Duro e con caldo atroce” -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) 'Sarà una corsa particolare, dura e con una causa dell'umidità'. Nonostante in Giappone sia ormai notte, Davideè sveglio come un grillo. Non per i ricordi del Mondiale di ...