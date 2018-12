Ciclismo | grave incidente per Samuele Manfredi L’azzurro è in coma farmacologico

Grave incidente per Samuele Manfredi - il giovane talento del Ciclismo su pista in coma farmacologico : Samuele Manfredi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale, la giovane stelle del ciclismo su pista ricoverato in codice rosso Samuele Manfredi è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Pietra Ligure con un Grave trauma cranico dopo un brutto incidente in bici. Il giovane talento del ciclismo su pista italiano è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto mentre si stava allenando sulle strade a Toirano ...

Ciclismo : nuovo progetto per la ex Wilier - ci sarà anche Quintana jr : Wilier Triestina non sara' più il main sponsor del team Professional guidato da Angelo Citracca. Lo storico marchio di biciclette si concentrera' unicamente sulla squadra francese Direct Energie, mentre la squadra italiana ripartira' con un progetto fortemente rinnovato tra sponsor, partner tecnici e corridori. Il team dovrebbe avere un’impronta più internazionale, anche se ad oggi sono ancora poche le certezze e molti i dubbi da chiarire. ...

Ciclismo - Nibali : ‘Possiamo parlare con tutte le squadre - il Team Sky è tra queste’ : Ancora non sono iniziati i ritiri che fanno da preludio alla stagione di Ciclismo 2019 e gia' le attenzioni si stanno concentrando su cosa potra' avvenire nel 2020. A destare curiosita' e far parlare è il futuro di Vincenzo Nibali. Il fuoriclasse siciliano sta per cominciare la sua terza stagione in maglia Team Bahrain Merida, quella che portera' alla scadenza del contratto, e non ha escluso nessuna opzione per il suo futuro. Nibali ha aperto le ...

Ciclismo : Andrea Tafi ha trovato una squadra - il sogno Parigi Roubaix può concretizzarsi : Sembrava un’idea impossibile buttata la' tra il sogno e la pazzia, invece Andrea Tafi si avvicina sempre di più alla Parigi Roubaix. Il 52enne ex corridore toscano ha espresso qualche settimana fa il suo desiderio di tornare nella prossima stagione a correre la classica vinta nel 1999, ultimo italiano a conquistarla. Vent'anni dopo quel trionfo solitario nel velodromo di Roubaix Tafi vorrebbe essere al via della corsa più massacrante del grande ...

Ciclismo - Bradley Wiggins : ‘Avrei avuto più diritti se fossi stato un assassino’ : Dalle pagine del The Guardian l’ex campione Bradley Wiggins è tornato a parlare in maniera molto accesa dell’inchiesta scattata dopo le rivelazioni di un gruppo di hacker sul suo uso di medicinali. Il vincitore del Tour 2012 e il Team Sky [VIDEO] furono accusati di aver approfittato delle regole che gestiscono le Tue, le esenzioni a scopo terapeutico, per poter usare dei farmaci proibiti. Wiggins ha ora parlato dei difficili anni che ha vissuto ...

Ciclismo : più di trenta corridori già ritirati - anche Bono e Coledan lasciano : Sono gia' più di trenta, ed altri se ne aggiungeranno ancora, i corridori che hanno annunciato ufficialmente la fine della carriera al termine di questa stagione 2018. Tra coloro che nei giorni scorsi hanno confermato l’addio alle gare ci sono anche Marco Coledan e Matteo Bono. Quest’ultimo lascia dopo 13 anni tutti spesi nella squadra di Giuseppe Saronni, prima Lampre ed ora UAE Emirates, [VIDEO]segnalandosi sempre tra i corridori più ...

Ciclismo : più di 50 corridori del World Tour senza squadra - anche Navardauskas a spasso : Il ciclomercato in vista della stagione 2019 [VIDEO]è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadre World Tour hanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50 corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour. Alcuni di questi ...

Ciclismo - Beppe Martinelli : 'Aru è intelligente - ho dei dubbi sulle persone intorno' : Il flop di Fabio Aru in questa sua prima stagione alla UAE Emirates è stato uno dei motivi di maggior discussione nel mondo del Ciclismo. Nella scorsa sessione di ciclomercato, lo scalatore sardo era passato a suon di milioni dalla Astana alla squadra diretta da Giuseppe Saronni con grandi ambizioni. Alla prova dei fatti, però, la stagione dell'ex campione d'Italia si è risolta in una delusione completa, e non solo per il ritiro con cui ha ...

Floyd Landis : 'Le prove dimostrano che il Ciclismo non è più pulito di prima' : Il mondo del ciclismo sta per ritrovare una vecchia conoscenza tanto chiacchierata. Nella prossima stagione tornera' sulle scene Floyd Landis, l'americano gia' gregario di Lance Armstrong, cancellato anche lui dall'albo d'oro del Tour de France per doping. L'ex atleta ha rilevato una piccola squadra che rischiava la chiusura, di cui sara' proprietario e anche main-sponsor con la sua azienda che commercializza prodotti derivati dalla ...

Ciclismo - la Androni già al completo per la stagione 2019 : Mentre in Cina ancora si pedala con Manuel Belletti tra i protagonisti, la Androni Sidermec ha gia' completato il suo organico per la prossima stagione. La squadra diretta da Gianni Savio cambiera' diversi uomini ma tenendo fede al suo progetto che ha sempre messo al centro i corridori aggressivi e gli scalatori. La nuova Androni non contera' più sul fresco talento di Ivan Ramiro Sosa, pronto a passare alla Sky dopo una lunga vicenda di mercato, ...

Ciclismo - Fabian Cancellara : ‘Il dominio della Sky? Gli altri siano più intelligenti’ : Anche se ha lasciato le corse da oltre due anni Fabian Cancellara continua a re con grande attenzione il Ciclismo e le sue dinamiche. L’ex campione svizzero è ancora impegnato in diverse attivita' che ruotano attorno al mondo della bicicletta, dal ruolo di ambasciatore per grandi marchi all’organizzazione di eventi cicloamatoriali, ma è attivo anche al fianco di enti umanitari. Proprio a margine di una conferenza di Laureus, un’organizzazione ...

Ciclismo - Milano-Torino : Pinot trionfa a Superga - Valverde dà spettacolo : La Milano-Torino non ha tradito le attese, regalando un grande spettacolo [VIDEO] nelle due scalate verso la Basilica di Superga. Alejandro Valverde ha fatto esplodere la corsa gia' sul primo passaggio della dura salita torinese, facendo una grande selezione con una serie di allunghi. La Groupama ha poi preso in mano la situazione, con un Gaudu in forma smagliante che ha lanciato al successo Thibaut Pinot, favorito anche da una collisione ...

Ciclismo - la Androni rimborsa la Trek Segafredo : Sosa può seguire Bernal alla Sky : L’intrigo di ciclomercato che ha avuto come protagonista il giovane talento colombiano Ivan Ramiro Sosa è arrivato al suo epilogo. Lo scalatore lanciato da Gianni Savio era stato annunciato alla Trek Segafredo per la prossima stagione, ma il Team Sky [VIDEO] è riuscito a far saltare il passaggio e portare il corridore al fianco di Egan Bernal. Nell’ingarbugliata vicenda hanno fatto discutere anche i bonus che la Androni aveva gia' ricevuto per ...

Ciclismo : la nuova Parigi Tours degli sterrati è di Kragh Andersen : E’ stata una Parigi Tours [VIDEO] completamente diversa rispetto al passato quella che è andata in scena oggi in Francia. Il nuovo percorso con una dozzina di chilometri di strade sterrate in mezzo ai vigneti ha cambiato le carte in tavola di una delle classiche storicamente più favorevoli agli sprinter, rendendola una corsa più vicina ad una Roubaix o ad una Strade Bianche. Negli ultimi 50 km il gruppo è esploso, fino all’assolo vincente di ...