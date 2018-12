Ciclismo | Cassani sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 | “Duro | ma ultimi 30 km

Ciclismo - parte l’Operazione Olimpiadi 2020. Cassani a Tokyo - Nibali è già pronto : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia del Ciclismo inizia già a muoversi per il grande appuntamento a cinque cerchi. Non è un mistero che il difficilissimo percorso disegnato attorno al mitico monte Fuji stuzzichi parecchio le fantasie della nostra Nazionale e soprattutto di Vincenzo Nibali che, dopo la sfortunata caduta di Rio 2016 quando sembrava ormai essere lanciato verso una medaglia, vorrà sicuramente dare ...

Ciclismo – Piccoli talenti crescono - Davide Cassani esalta il bambino di soli 7 anni : è un prodigio! [VIDEO] : Il bambino di 7 anni pedala come un adulto, Davide Cassani lo esalta mentre pedala insieme al piccolo talento italiano Davide Cassani si dedica al suo sport preferito, ma non è da solo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo pedala insieme ad un bambino di 7 anni che pare un talento in erba. Perfino Cassani, così abituato a riconoscere e vedere in azione atleti prodigio, rimane estasiato di fronte alla prestazione a 31 km/h del ...

Mondiali di Ciclismo - il Ct Davide Cassani soddisfatto : ‘Un buon bilancio’ : La settimana dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck è finita senza aver mai sentito suonare l’inno di Mameli. L’Italia ha conquistato quattro medaglie, tre delle quali nelle gare degli juniores e quella di bronzo di Tatiana Guderzo nella corsa in linea femminile. La giornata più attesa, quella della gara in linea dei professionisti, ha regalato speranze ed emozioni al clan azzurro, con la squadra schierata in testa nell’ultimo giro e poi Gianni ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non abbiamo sbagliato niente - Moscon ha corso da vincente. In primavera andrò a vedere il percorso di Tokyo 2020” : Il giorno dopo non è troppo amaro per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo, che vede della luce al termine della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che ha visto il trionfo di Alejandro Valverde e una buona squadra tricolore piazzare Gianni Moscon in quinta posizione. Il podio ancora una volta però è mancato, così come il sogno iridato che è lontano ormai 10 anni, quando Alessandro Ballan si impose a ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Cassani per nulla severo con gli azzurri : “non devo rimproverare nulla ai ragazzi” : Davide Cassani commenta la prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018 della formazione italiana, il ct azzurro non ha nulla da rimproverare ai suoi ciclisti Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods ...