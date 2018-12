Ci sarà anche il Google Pixel 3 Lite XL | in cosa si contraddistinguerà?

Il nuovo album di Tiziano Ferro sarà “il più bello” della sua carriera - parola del manager che svela anche il mese di uscita : Il nuovo album di Tiziano Ferro arriverà nell'autunno del 2019: era già noto. A parlare del nuovo progetto discografico dell'artista di Latina è oggi il suo manager, Fabrizio Giannini, che lo segue ormai da più di un decennio. La produzione di Timbaland sarà il coronamento di un disco ben lavorato che sorprenderà di sicuro i fan. Accennando ai nuovi progetti di Tiziano Ferro con Rolling Stone, Fabrizio Giannini anticipa che l'album sarà ...

Educazione civica obbligatoria per legge : "E sarà anche agli esami" : Ogni scuola dovrà individuare il docente che un'ora a settimana insegnerà l'Educazione civica in classe da settembre 2019...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri lavora per tornare re. Anche in Cina la concorrenza sarà spietata : Gli occhi della tigre. Gregorio Paltrinieri è pronto. Il carpigiano, dopo aver maCinato chilometri e chilometri con grande determinazione, vuol riprendersi lo scettro dei 1500 stile libero. A lui arrivare secondo o terzo non piace proprio, la vittoria è l’unica cosa che gli interessa, magari Anche abbinata ad un tempo all’altezza delle sue aspettative. Ambizione e grandi motivazioni albergano dentro di sé e dunque i Mondiali in vasca ...

Tav - anche le imprese saranno presenti in Commissione : Nella Commissione che si sta occupando dell'analisi costi-benefici riguardo la Tav, sarà presente anche un rappresentante delle imprese. Lo ha confermato il presidente di Confesercenti Piemonte, ...

Qatar 2022 - sarà rivoluzione anche negli orari dei Mondiali : possibili partite alle 11 : Secondo quanto affermato da Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022, infatti, si potrebbe assistere per la prima volta a un programma con ...

"Lui non ci sarà". Salvini ora arruola anche i suoi nemici : Foto e volti di personaggi ostili alla Lega per lanciare la manifestazione dell'8 dicembre a Roma. La nuova campagna social...

F1 - Alonso tra nostalgia e futuro : “quello che mi mancherà sarà il rumore del V8 - porto con me bei ricordi” : Il pilota spagnolo ha parlato di ciò che ricorderà della Formula 1, sottolineando di portare via con sè ottimi ricordi La sua avventura in Formula 1 è terminata, Fernando Alonso non si guarda più indietro concentrandosi sui prossimi impegni in calendario. Lo spagnolo non può comunque fare a meno di commentare con nostalgia questo suo addio, svelando di portare con sè tanti bei ricordi. Photo4 / LaPresse Prima di salutare definitivamente la ...

Lega Pro - Ghirelli : “Anche gli arbitri di C saranno dotati di auricolare” : Come annunciato da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, anche gli arbitri della Serie C saranno dotati di auricolari: si tratta di “strumenti innovativi per la stessa Lega, che li equipara alle categorie superiori e che saranno un valido supporto al loro lavoro“. Ghirelli ha ringraziato il designatore, Danilo Giannoccaro, e i 73 arbitri che dirigono le partite sui campi di C, tra i quali una donna, Maria Marotta di ...

Caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Ne risentirebbe anche Eni” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Banche - Visco : nuovo sistema pagamenti istantanei - sarà benchmark Ue : Frascati, 30 nov., askanews, - La Banca d'Italia lancia il Tips, un nuovo sistema di regolamento per i pagamenti istantanei in Europa. Una piattaforma, ha detto il governatore Ignazio Visco, che 'ha l'...

Ci sarà anche una quinta stagione de Le Ragazze del Centralino - al via le riprese de Las Chicas del Cable 4 : Dopo un terzo capitolo decisamente surreale che ha virato sul genere soap opera, Las Chicas del Cable non si ferma: oltre alla già annunciata quarta, ci sarà anche una quinta stagione de Le Ragazze del Centralino su Netflix, a sentire l'attore Antonio Velázquez. Nella serie ambientata nei primi anni Trenta nell'azienda di telefonia pubblica di Madrid, l'attore interpreta l'affascinante ispettore di polizia Cristobal Cuevas, entrato in scena ...

Amazon sarà anche corriere : ha ottenuto la licenza da operatore postale : Amazon diventa anche corriere postale. Il colosso americano dell'e-commerce compare infatti nell'elenco degli operatori postali aggiornato al 16 novembre e pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico, sotto le diciture Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport.Amazon aveva chiesto la licenza alcune settimane fa, dopo che l'Agcom (l'Autorità per le telecomunicazioni che ha competenza anche in materia postale), il 2 agosto ...