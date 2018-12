CF | Difesa e Giustizia alle neo elette

Riforma legittima Difesa - ora crescono i dubbi nel Movimento 5 Stelle : "No alla giustizia fai-da-te" : Non credo che ci sia la volontà politica di andare a incidere sul testo in modo particolarmente decisivo. La sensazione è che ci saranno dei ritocchi non tanto sul versante strettamente penalistico ...

Legittima Difesa - ok dalla commissione giustizia del Senato. Salvini : “Testo in aula la prossima settimana” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa arriverà nell’aula del Senato la prossima settimana. La commissione giustizia di Palazzo Madama ha infatti concluso l’esame degli emendamenti presentati al ddl e ha dato il mandato al relatore a riferire in aula. Secondo Matteo Salvini la norma arriverà all’Assemblea già martedì prossimo. “Lavori chiusi positivamente in commissione, martedì prossimo arriva in Senato la nuova legge ...