C' era una volta il Natale

Patek Philippe - la scuola dove si forgia una nuova generazione di orologiai : All’interno del laboratorio di Manhattan, dove nascono gli orologi più complicati, costosi e celebrati nell’universo della musica rap, tutti indossano Crocs bianche. Trentun paia di scarpe igieniche fanno capolino dai banconi, dove il plotone degli orologiai di Patek Philippe opera ingobbito alle prese con uno tra i 10mila pezzi che ogni anno passano dall’officina sia per la manutenzione ordinaria, sia per la riparazione dei danni procurati da ...

Spoiler Una Vita : Felipe e Celia guariscono dal colera - Antonito vuole lasciare Acacias 38 : Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre in Spagna, svelano che le condizioni di salute dei coniugi Alvarez Hermoso saranno molto preoccupati, tanto che Padre Telmo li somministrerà una medicina sperimentale. Antonito, nel frattempo, sarà a pezzi per essere stato tradito da Lolita, tanto da prendere una decisione sorprendente. Una Vita anticipazioni: Felipe e Celia sopravvivano al ...

C’era una volta Roma… “L’Acheropita” : La Vergine Maria e gli Apostoli chiesero all’evangelista Luca di dipingere il volto del Cristo per far si che potesse essere venerato da tutti i fedeli. Luca, orgoglioso e lusingato della richiesta, accettò senza indugio, ma nel momento in cui andò ad iniziare il suo lavoro, vide che la tela era stata già dipinta. Secondo un’antica leggenda, furono gli angeli a mettere mano all’opera, realizzando qualcosa di unicamente meraviglioso….il ...

Enrico Ruggeri : “L’Anticristo controlla il mondo. Una volta c’era John Lennon - ora gli One Direction : non è un caso” : “Chi è L’ Anticristo al quale ha dedicato l’ ultimo album dei Decibel?”, chiedono a Enrico Ruggeri. “Sono i veri potenti che indirizzano le sorti del mondo”, risponde lui. L’occasione doveva essere il lancio del nuovo album dei Decibel, ma poi l’intervista del cantante a La Verità si è trasformata in un discorso sull’Anticristo, a cui deve il titolo appunto il disco. “Il primo a ...

Beyoncé in abiti indiani per il matrimonio di una ricca ereditiera : Beyoncé si è mostrata bellissima in abiti indiani: non è passato inosservato il look seducente che la cantante ha mostrato attraverso uno scatto pubblicato via Instagram . L'artista è stata chiamata ...

Inquinamento da riscaldamento urbano : le pompe di calore di nuova generazione come strumento per una città a emissioni zero : Gli edifici residenziali registrati in Italia sono circa 12,1 milioni e appena il 32% (poco meno di 4 milioni) risulta essere in uno stato di conservazione ‘’ottimo’’. Se poi parliamo dei condomini con più di 9 unità abitative (550.000) ben 125.000 si trovano in uno stato di conservazione “mediocre” o “pessimo” e dovrebbero essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni ...

Australia : morto Roger - il canguro “super palestrato” che era diventato una star mondiale [FOTO] : 1/5 Kangaroo Sanctuary Alice Springs ...

Kingsley Coman e le rivelazioni shock : “Non accetterei di fare una terza operazione - potrei ritirarmi” : Kingsley Coman vive con l’ansia di una ricaduta dopo i continui problemi alla caviglia che lo hanno afflitto negli ultimi anni “Non accetterei di fare una terza operazione, ne ho abbastanza. Se il mio piede non è fatto per questa vita, vuol dire che ne avrò un’altra, più anonima“. Parole forti quelle dell’ex juventino Kingsley Coman. Il calciatore è alle prese con un serio infortunio ai legamenti della ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il neo arrivato Bandiera : «Col Valle Martella una sconfitta ingiusta» : Roma – Ha esordito “d’urgenza” vista l’emergenza difensiva in cui è attualmente la Roma VIII, priva del suo capitano Di Mena (problemi ad un ginocchio) e di Palandri oltre che degli squalificati Cristelli e Patrizi e degli infortunati Selva e Mazzullo. Andrea Bandiera non è riuscito a festeggiare un risultato positivo nel match interno contro il Valle Martella, un’occasione importante per poter accorciare le distanze su una delle sicure ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Trovata una bomboletta spray urticante» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi...

Una Vita - anticipazioni : l’infermiera Castora tenta di uccidere Jaime : Una Vita Periodo difficile all’orizzonte per Diego Alday (Ruben De Eguia), protagonista della telenovela Una Vita: il ragazzo, infatti, nelle puntate in onda su Canale 5 questa settimana, dovrà accettare l’imminente matrimonio tra l’amata Blanca (Elena Gonzalez) e il fratello minore Samuel (Juan Gareda). Come se non bastasse, Ursula (Montserrat Alcoverro) continuerà ad attentare alla Vita di Jaime (Carlos Olalla) e Diego sarà l’unico a ...

Y GENeraTION è il pezzone electroclash di Komatsu San - una promessa? : Oggi tocca a Komatsu San Genere musicale : electroclash, techno, hardstyle Video : "Y GENERATION" Città: Bergamo Per entrare nel mondo di MTV New GENERATION, che a oggi raccoglie più di 13.057 schede ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Viaggi & Turismo : 10 cose da non fare nella cabina di una nave da crociera : Durante una crociera la cabina diventa il proprio piccolo spazio privato: il luogo dove si riposa cullati dal rumore delle onde, dove ci si rifugia quando si vuole prendere una pausa dalla folla dei ristoranti a buffet o dalle attività di gruppo in piscina, o dove semplicemente ci si rilassa, soprattutto se si ha una cabina esterna con balcone, leggendo un libro con la brezza tra i capelli. Ma ci sono alcune cose che è consigliabile non fare ...