CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Esercitazione del reparto di soccorso dei Carabinieri | il 12

CASTELLAMMARE - choc e polemiche per il falò della camorra contro i pentiti : Il falò dell'Immacolata, una tradizione strumentalizzata dalla camorra e trasformata in un messaggio di sfida allo Stato. A bruciare sulla catasta di legno c'era un manichino impiccato e la scritta: ...

CASTELLAMMARE di Stabia - falò Immacolata con striscione : “Così devono morire i pentiti - abbruciati”. Applausi della folla : “Così devono morire i pentiti, abbruciati“. Questa la scritta comparsa su uno striscione affisso ad una delle pire dei tradizionali falò dell’Immacolata Concezione a Castellammare di Stabia. Insieme al telo bianco e alla catasta di legno, a mezzanotte è stato bruciato anche un manichino. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Aranciata Faito, considerato roccaforte del clan D’Alessandro, dopo che il sodalizio ...

