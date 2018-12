Case rifugio per donne maltrattate | Pisa compie vent' anni | i numeri

Dalla plastica riciclata la prima ' Case tta-rifugio' : Una 'casetta-rifugio' realizzata interamente in plastica riciclata . Il primo prototipo al mondo, realizzato da Corepla e dall'Ong Waste Free Ocean è stato esposto alla Fiera di Rimini, in occasione di Ecomondo.

Dalla plastica riciclata il primo prototipo di “Casetta-rifugio” : Una ‘casetta–rifugio’ realizzata interamente in plastica riciclata. Il primo prototipo al mondo, realizzato da Corepla e dall’Ong Waste Free Ocean (Who), è stato esposto alla Fiera di Rimini, in occasione di Ecomondo, l’appuntamento annuale dedicato alla green economy. I rifiuti in plastica raccolti, riciclati e utilizzati per la realizzazione dell’abitazione d’emergenza provengono in parte dal fiume Po dove è attivo il progetto ‘Il Po ...