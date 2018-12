Casalino | l' Ordine dei giornalisti archivia procedimento disciplinare per l' audio contro

Audio Casalino - l’Ordine dei giornalisti archivia l’istruttoria sul Whatsapp contro i “pezzi di merda del Mef” : Il Consiglio di disciplina dell’Odg lombardo ha archiviato l’istruttoria su Rocco Casalino relativa al messaggio Audio nel quale definiva “pezzi di merda” i tecnici del ministero dell’Economia. Lo ha annunciato il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna: “C’era chi ci aveva attaccato per questo procedimento, mentre, come è stato dimostrato, era solo un modo – ha spiegato ...