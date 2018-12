Casalino | audio contro i tecnici del Tesoro | l' Odg della Lombardia archivia il caso

Audio Casalino - l’Ordine dei giornalisti archivia l’istruttoria sul Whatsapp contro i “pezzi di merda del Mef” : Il Consiglio di disciplina dell’Odg lombardo ha archiviato l’istruttoria su Rocco Casalino relativa al messaggio Audio nel quale definiva “pezzi di merda” i tecnici del ministero dell’Economia. Lo ha annunciato il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna: “C’era chi ci aveva attaccato per questo procedimento, mentre, come è stato dimostrato, era solo un modo – ha spiegato ...

Audio sul Mef inguaia Casalino La procura ora apre un'indagine : Adesso Rocco Casalino rischia di finire nei guai. Il portavoce del premier è finito nella bufera per due Audio. Il primo è quello in cui annunciava ' purghe ' al Mef in caso di un 'no' sulla manovra, ...

ROCCO Casalino - AUDIO DOPO GENOVA : “MI E' SALTATO FERRAGOSTO”/ La critica dell'ex "gieffina" Plevani : ROCCO CASALINO, nuovo AUDIO choc inviato ai giornalisti DOPO il crollo del ponte Morandi a GENOVA: "Mi è SALTATO il Ferragosto". Nuova bufera in arrivo sul portavoce del premier.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Crollo di Genova - si indaga nelle chat. «Si possono recuperare i messaggi?» L’audio di Casalino|E le scuse : Sotto la lente i dialoghi cancellati. C’è un altro indagato, il 21esimo: è un dirigente del ministero

Ponte Morandi e Ferragosto 'saltato' - l'audio shock di Rocco Casalino : Un messaggio privato, inviato a più giornalisti a tre giorni dal crollo, svela un portavoce del premier stizzito dalla pressione. 'Uso strumentale', si difende. Ma chi usa strumentalmente la stampa?

ROCCO Casalino - AUDIO DOPO GENOVA : “MI SALTA FERRAGOSTO”/ Di Maio “ha sbagliato ma si è già scusato” : ROCCO CASALINO, nuovo AUDIO choc inviato ai giornalisti DOPO il crollo del ponte Morandi a GENOVA: "Mi è SALTAto il Ferragosto". Nuova bufera in arrivo sul portavoce del premier.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Ponte Morandi e Ferragosto “saltato” - l’audio shock di Rocco Casalino : Sono trascorsi appena tre giorni dal crollo del viadotto Polcevera. Rocco Casalino, plenipotenziario della comunicazione pentastellata e portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da 170mila euro lordi annui di stipendio, si sfoga con la stampa. Che, ormai si è capito, ama raggiungere con i messaggi audio: “Ragazzi, semmai chiamate una volta dopodiché semmai io vi richiamo – dice l’ingegnere, ex concorrente del Grande Fratello e ...

Casalino - l'audio dopo Genova : «Mi salta Ferragosto». Pd e FI : si dimetta : «Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo». Sono i...

Nuovo audio Casalino - Di Maio taglia corto : “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” : “Casalino ha sbagliato ma ha già chiesto scusa”. E’ il commento del vice premier Luigi Di Maio in merito alla battuta fatta via WhatsApp e oggi pubblicata sui giornali dal portavoce del governo Rocco Casalino dopo il crollo del ponte Morandi a Genova L'articolo Nuovo audio Casalino, Di Maio taglia corto: “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Audio Casalino - il portavoce chiede scusa : 'Non volevo offendere le vittime di Genova' : ... quindi se per caso dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci concetreremo a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell'Economia", conc

Audio Genova - Casalino si scusa : «Non ho mai voluto offendere le vittime» : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, interviene dopo la diffusione del suo Audio su Genova dello scorso 16 agosto con una nota ufficiale: «Sento di dover chiedere scusa per...

Perché il Pd chiede le dimissioni di Casalino : il nuovo audio : Il portavoce del premier si lamenta per le troppe telefonate ricevute dai giornalisti dopo il crollo del ponte Morandi: "Mi...

Bufera su Casalino : spunta un audio a tre giorni dal crollo del Ponte Morandi : Già al centro dell'attenzione dei media in questi giorni prima per il suo stipendio da portavoce e poi per un audio contro i tecnici del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino piomba nell'ennesima Bufera intorno al suo nome. L'ultimo caso sta scatenando la reazione da più parti del mondo della politica e non solo. A finire al centro delle critiche, questa volta, è un messaggio vocale che Casalino avrebbe registrato il 17 agosto e ...