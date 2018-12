: Alla Casa Bianca c’è un gilet giallo - alexbarbera : Alla Casa Bianca c’è un gilet giallo - ilpost : La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 cancellerà i sussidi per l’acquisto di auto elettriche - Cyber_Feed : • Cyber News • #Casa Bianca:Ayers non sostituirà Kelly -

Nicknon prenderà il posto di John, capo dello staff della, attuale capo staff del vicepresidente Pence, ha twittato che lascerà invece l'amministrazione a fine anno e lavorerà "con il team di Maga (Make America Great Again, ndr) per far avanzare la causa", un riferimento alla campagna per la rielezione di Trump. Quattro i candidati,tra questi il direttore del management e budget Mick Mulvaney e il deputato Mark Meadows leadel conservatore Freedom Caucus alla Camera.(Di lunedì 10 dicembre 2018)