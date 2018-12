Caro Matteo Renzi | finalmente glielo posso dire | grazie

Caro Matteo Dall’Osso - ti hanno lasciato solo. Anche il M5s si è dimenticato dei disabili : “Non lasciatemi solo” hai ripetuto più volte commosso tuoi colleghi. Non lasciatemi solo, in fondo si trattava di dare un piccolissimo segnale di buona volontà. Come definire altrimenti uno stanziamento di 10 milioni per anno a un fondo per i disabili. Poco più di una mancia, troppo poco per restituire dignità ai disabili. Persino per un governo autoproclamatosi del cambiamento. Carissimo Matteo,ci conosciamo praticamente dall’indomani della tua ...

Matteo Renzi - chiesto rinvio a giudizio della madre/ Direkta - Laura Bovoli accusata di banCarotta fraudolenta : Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio della madre Laura Bovoli: è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della società Direkta srl. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:03:00 GMT)

Caro Matteo - non potevi rottamarmi. Io sono la Lega : In politica, lo sai, si può fare tutto: anche prendere un partito anti-italiano e mutarlo in nazionalista. Figurati se non è possibile il restyling di un profilo come il mio. Se fossi sparito nel ...

"Caro Grillo - mio figlio Matteo è autistico. Lui ti direbbe 'ciao' senza pregiudizi - mentre tu ti fai beffe di lui" : Questo non è un post politico. Come credo, caro Beppe Grillo, le tue parole non volessero avere il significato che gli abbiamo dato (o almeno voglio sperarlo).Guardo la cameretta di Matteo, i suoi giochi e tutto il materiale che usa e usiamo assieme a lui per aiutarlo a uscire dal suo isolamento. Penso ai suoi compagni di scuola, alle sue maestre, ai suoi terapisti. Penso a tutte le persone che lo conoscono e che gli vogliono bene. Penso ...