Caro Andrea | sì | solo la donna può decidere se tenere o no il bambino

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una delle indignazioni di ieri è stata provocata da una lettera inviata a Concita De Gregorio.B. domanda: “possibile che la decisione diun figlio dove non ci sono problemi oggettivi (salute, economici, affettivi) dipendaed esclusivamente dalla decisione della madre?”. La risposta è facile e non richiede insulti o scandalo. E forse nemmeno biasimare il maschilismo e il patriarcato – che a forza di considerarli colpevoli di tutto rischiano di essere svuotati di qualsiasi responsabilità.La risposta è sì. E non perché il tipo è fedifrago o combina guai o ha una doppia vita. E nemmeno perché è uomo. La risposta è sì e non può che essere quella: è la, magari perché non vuole diventare madre o perché non vuole un altro figlio. Sono affari suoi e di nessun altro. Ogniper sé stessa. Non si acquisisce uno speciale potere di genere sulle gravidanze ...