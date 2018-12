Carmen Masola | che fine ha fatto la vincitrice di Italia’s got talent

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 dicembre 2018) In molti, forse, ricorderannodella prima edizione di Italia’s got. Il programma è stato reso famoso in tutto il mondo dalla partecipazione di Susan Boyle, attempata signora dalle insospettabili doti canore che è ormai una star internazionale e proprio come la Boyle, Cermen era stata protagonista della favola del brutto anatroccolo in versione italiana. All’epoca 38enne,, si era presentata sul palco del programma e allaera riuscita a conquistare giudici e pubblico. La cantante lirica vinse infatti la prima edizione italiana del, ma è stata dimenticata dalla tv nel giro di un anno e non le andò meglio nel mondo della musica, al quale si era affacciata dopo la vittoria grazie a un album pubblicato con la Sony.“Prima del programma avevo svolto vari lavori, dall’assistenza agli anziani alla gestione di una piccola ...