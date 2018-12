Carlos Ghosn | pubblico ministero giapponese formalizza incriminazione

Nissan : dal cda nessun nome per il successore di Carlos Ghosn : Fumata nera per il cda di Nissan Motor che non ha trovato un accordo per la nomina del successore di Carlos Ghson. Lo riporta il sito nipponico Kyodo News.

Lo strano caso di Carlos Ghosn : Si leggono anche informazioni, difficili da controllare nell'economia dello scritto che state leggendo, relative alle procedure penali nipponiche che consisterebbero, nel nostro caso, in una ...

Carlos Ghosn silurato anche da Mitsubishi Motors : Carlos Ghosn perde anche la presidenza di Mitsubishi Motors . Il Consiglio d'Amministrazione della casa automobilistica nipponica ha estromesso il top manager brasiliano dopo il suo arresto a sorpresa ...

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Il consiglio di amministrazione di Nissan Motor ha licenziato l’amministratore delegato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor ha votato il licenziamento del suo presidente e amministratore delegato, il brasiliano Carlos Ghosn, in seguito all’arresto avvenuto lunedì. Si pensa che Ghosn e un altro importante dirigente del gruppo, Greg Kelly, abbiano deliberatamente

La Nissan licenzia Carlos Ghosn - l'amministratore delegato arrestato in Giappone : ... estromettendo l'uomo che ha guidato la compagnia automobilistica nipponica per quasi due decenni, trasformandola in uno dei piu' grandi gruppi automobilistici del mondo attraverso l'alleanza con la ...

Nissan - il Cda revoca la presidenza a Carlos Ghosn : Roma, 22 nov., askanews, - I consiglieri di amministrazione di Nissan hanno deliberato la rimozione di Carlos Ghosn dalla presidenza, con un voto unamine, salvo lo stesso manager,. Questi è agli ...

Nissan licenzia Carlos Ghosn : Il Consiglio di Amministrazione straordinario di Nissan ha deliberato la rimozione di Carlos Ghosn dalla presidenza, per via delle accuse formulate a suo carico per evasione fiscale. Il top manager ...

Nissan : cda straordinario licenzia Carlos Ghosn - : Il manager è attualmente in stato di arresto, accusato di illeciti finanziari. La casa giapponese ha anche accusato Ghosn e il suo braccio destro Greg Kelly di uso personale dei beni aziendali

Nissan - Il cda ha licenziato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione della Nissan ha rimosso Carlos Ghosn dalla carica di presidenza. Il board di Yokohama, al termine di una riunione durata oltre cinque ore per la necessità di "esaminare una relazione dettagliata sull'indagine interna" che ha portato all'arresto del top manager, ha tolto a Ghosn anche la poltrona di consigliere.Una decisione all'unanimità. La proposta avanzata lunedì dall'amministratore delegato Hiroto ...

Nissan - lo scontro di potere dietro la caduta di Carlos Ghosn : ... più ancora della scoperta di utilizzo improprio di fondi aziendali per case sparse in giro per il mondo o di report finanziari edulcorati. I giapponesi nel board, secondo precise indiscrezioni, si ...

Chi è Carlos Ghosn - il supermanager dell'auto arrestato in Giappone : Scaricato dalla sua azienda e messo sotto accusa dalla magistratura Giapponese, Carlos Ghosn è in un mare di guai. Il super manager brasiliano di origini libanesi alla guida dell'alleanza globale dell'...

Renault-Nissan - cosa succederà all'alleanza dopo l'uscita di scena di Carlos Ghosn : Dalla svolta elettrica partita con Nissan e in particolare con la Leaf che è oggi la vettura a batterie più venduta al mondo, alla strategia comune avviata col gruppo Daimler destinata a far crescere ...