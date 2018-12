«Cara mamma | mi spiace che sei morta» | la lettera delle bimbe per Eleonora Video I

Ancona - la lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...

'Cara mamma - mi dispiace che sei morta' : sulla tomba di Eleonora la lettera dei figli : 'Cara mamma, mi dispiace che sei morta. Sei la mamma migliore del mondo'. Una lettera scritta su un foglio di carta sgualcito e poi tanti cuori, farfalle, fiori. L'hanno scritta le gemelline di 7 anni di Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni morta venerdì sera ...

“Cara mamma…”. Strage discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Costanza Caracciolo mamma : «Parto cesareo - ora allatto. Il peso? 10 chili e non so se li ho persi» : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri come riportato da Leggo.it sono diventati genitori, lo scorso 18 novembre, della loro prima figlia Stella. La coppia, molto attiva sui social, ha dato...

SCaraventa a terra bimbo di 3 mesi : mamma accusata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...

Il papà picchia la mamma. E il figlio di 8 anni ringrazia i Carabinieri : "Siete i miei super eroi" : Un pregiudicato marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per maltrattamenti nei confronti della moglie, una cittadina italiana 26enne che, come riportato dall'Ansa, ha raccontato di aver subito violenze davanti ai figli fin dal 2012.Intorno al primo pomeriggio di ieri, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di chiedere aiuto, chiamando i carabinieri ai quali avrebbe raccontato di essere stata picchiata e segregata in ...

"Siete i miei supereroi" - bimbo scrive ai Carabinieri dopo l'arresto del padre : da anni picchiava la mamma : Il piccolo, otto anni, ha fatto un disegno per i militari che sono arrivati in casa sua in via Bolla

Mamma disoccupata fa prostituire per denaro i figli di 3 - 4 e 7 anni : tra i clienti un Carabiniere : Una Mamma, disoccupata, faceva prostituire i tre figli - all'epoca dei fatti di 3, 4 e 7 anni - per denaro. I carabinieri hanno arrestato la donna per induzione alla prostituzione minorile e...

Siracusa - arrestata mamma che faceva prostituire i figli piccolissimi | Tra i clienti un Carabiniere : Le violenze sessuali sarebbero avvenute nell'abitazione della donna e in un garage tra il 2014, quando le vittime avevano 3, 4 e 7 anni, e l'ottobre 2016, quando furono sottratte alla potestà genitoriale