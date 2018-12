Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario pensioni 2019 : quando arriveranno gli assegni mese per mese : Come previsto dalla legge di Bilancio, le pensioni nel 2018 sono state erogate il primo giorno di ogni mese, a meno di...

Freccette - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Finale il 1° gennaio 2019! : Lo spettacolo dei darts sta per tornare, il Mondiale 2019 di Freccette è ormai alle porte, tutto è pronto all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) per il grande show di questo sport così amato in terra anglosassone e praticato in ogni angolo del Pianeta. I turni preliminari incominceranno il 13 dicembre, la Finale della rassegna iridata si svolgerà come da tradizione a Capodanno: martedì 1° gennaio conosceremo chi sarà il Campione ...

Calendario Universiadi Napoli 2019 : le date e il programma. Gli sport presenti e le località che ospiteranno le gare : Napoli si appresta ad ospitare la 30ma edizione dell’Universiade estiva: il prossimo anno, dal 3 al 14 luglio, nella città partenopea si terrà la competizione multisport riservata agli studenti universitari con meno di 28 anni. Saranno 18 gli sport che assegneranno 234 titoli, che verranno contesi da 8000 atleti provenienti da 170 Paesi. Di seguito le date nelle quali sono programmate le varie competizioni e gli impianti e le città che le ...