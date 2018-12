Calciomercato Juve | il rischio multe Uefa potrebbe spingere Mbappé in bianconero

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric : Paratici sul Pallone d'Oro (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero, che sta cercando un centrocampista per innalzare ancora di piu' il livello della squadra, starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Luka Modric del Real Madrid. Il fortissimo centrocampista croato è stato protagonista di un anno davvero indimenticabile. Grazie alle ...

Calciomercato Juve - rottura Pogba-Mourinho : l'affare potrebbe sbloccarsi (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per rinforzare il reparto mediano a disposizione di Massimiliano Allegri e negli scorsi giorni è circolato il nome di Isco del Real Madrid. Il fantasista spagnolo, infatti, avrebbe rotto con il nuovo tecnico del Real Madrid Santiago Solari, e starebbe pensando di lasciare la ...

Calciomercato Juventus - obiettivo Hazard per un attacco stellare (RUMORS) : Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro l'Inter che certifica lo status del club bianconero: una vera e propria super-potenza. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita ad ottenere ben quarantatré punti su quarantacinque e sta letteralmente dominando il campionato italiano. La Juve di oggi ha tutte le potenzialità per riuscire a vincere anche la Champions League e nella prossima sessione estiva del ...

Calciomercato Juventus - duello col Bayern per Isco : Il rapporto fra l'ex Malaga e il tecnico Solari non è dei migliori e, stando a quanto riportato da 'Sport Bild', il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare la sua mossa. Per altre notizie sul mercato dei ...

Juventus-Inter - Moriero a Calciomercato.it : “Ronaldo-Iuliano? Noi siamo diversi” : JUVENTUS INTER Moriero – L’ex calciatore di Lecce, Roma, Napoli e Inter, compagno di squadra di Allegri nel Cagliari del compianto Gigi Radice e di Bruno Giorgi nel 1993-94 ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino Juventus Inter […] L'articolo Juventus-Inter, Moriero a calciomercato.it: “Ronaldo-Iuliano? Noi ...

Calciomercato Juventus - da Marcelo a Pogba : Paratici lavora per la rivoluzione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus; dopo l'addio di Beppe Marotta (che ha deciso di proseguire la sua carriera all'Inter), il club bianconero sta monitorando alcuni tra i migliori giocatori del mondo e potrebbe mettere a segno più di un colpo per reparto nelle prossime sessioni di mercato. Per rinforzare il reparto arretrato gli obiettivi, secondo quanto afferma Tuttosport, sarebbero essenzialmente due: Mathijs De Ligt e ...

Calciomercato Juve : de Ligt per la difesa - Eva Padlock in tribuna a tifare : La super "ombrellina" Eva Padlock è una bellissima modella che in questo momento, sta facendo concentrare tutta l'attenzione del web su di lei. Il suo fisico perfetto mostrato nelle occasioni che contano fanno il resto. Eva Padlock è una cosiddetta Ombrellina, che lavora nei circuiti delle moto da competizione e in particolar modo nella Superbike. Diventata molto famosa per alcune foto mostrate durante le gare di moto scattate nella cosiddetta ...

Mbappé alla Juventus?/ Calciomercato news - Mario Miele : 'No - non credo sia possibile' - Esclusiva - - IlSussidiario.net : Kylian Mbappé alla Juventus è la notizia di Calciomercato del giorno. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Mario Miele

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé se parte Dybala (RUMORS) : Per la Juventus si prospetta una sessione di Calciomercato estiva davvero molto interessante. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, il club bianconero ha intenzione di recitare il ruolo di assoluto protagonista sul mercato anche il prossimo anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero costruire una squadra ancora piu' forte per vincere tutto e avrebbero in mente di mettere a segno un colpo di altissimo livello in attacco. La ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo vorrebbe Zidane per vincere la Champions (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, che è appena arrivato secondo sul podio del Pallone d'Oro 2018 (a vincere il più ambito trofeo individuale del calcio internazionale è stato Luka Modric). Il campione portoghese è entrato nello spogliatoio della Juventus in punta di piedi: il fuoriclasse che ha vinto cinque Palloni d'Oro e le ...

Calciomercato - è Juventus-Barcellona per De Ligt : arbitra Raiola : TORINO - Raccontano che per averlo si sia mosso Eric Abidal in persona. Il direttore tecnico del Barcellona nei dintorni della Johan Cruijff Arena: pare che non succeda così spesso. Olanda, Amsterdam, ...

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe offerto James Rodriguez e De Gea (RUMOURS) : Si continua a parlare di Calciomercato in queste ore, in particolare dei possibili movimenti della Juventus per la prossima sessione invernale. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino Paul Pogba, certamente uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giocatore francese si è confermato di livello assoluto, vincendo i campionati del mondo che si sono disputati in Russia la scorsa estate, competizione nella quale ha dato prova di tutto il ...