Calcio | Coppa Italia 2019 | sorteggiati i campi degli ottavi di finale In casa Juve

Tabellone Coppa Italia Calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Riparte questa settimana la Coppa Italia, almeno per le squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale, che poi sarà anche il momento in cui entreranno in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie ...

Calcio : dal 2021 arriva una nuova coppa europea per club : La Uefa ha ufficializzato questa sera la creazione di un terzo torneo europeo di Calcio per club a partire dal 2021. La nuova coppa europea, che si unirà alla Champions League e alla Europa League, sarà riservata a 32 squadre dei Paesi più piccoli e si giocherà di giovedì. Il vincitore sarà qualificato per la Europa League della stagione successiva. Le decisioni sono state ...

Calcio in lutto - ci ha lasciati Gigi Radice : vinse la Coppa Campioni col Milan e lo scudetto col Torino : Il mondo del Calcio piange la scomparsa di Gigi Radice, ex giocatore e tecnico che vinse tre scudetti e la Coppa Campioni 1963 (la prima per una squadre italiana) con la casacca del Milan prima sedere sulla panchina del Torino con cui vinse l’unico scudetto del post Superga. Il lombardo, nato a Cesano Maderno, ci ha lasciati all’età di 83 anni, alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di OA ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...

Coppa Italia Calcio 2019 - i risultati di oggi : la Virtus Entella elimina il Genoa - il Torino ferma il sogno del Sudtirol : Sono la Virtus Entella e il Torino le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I liguri sono la grandissima sorpresa della competizione dopo aver sconfitto ai calci di rigore il Genoa in un match veramente pazzesco e che alla fine è costato l’esonero ad Ivan Juric (arriverà Cesare Prandelli). Una partita pazzesca con l’Entella avanti per due volte con Icardi e con il Genoa che ha sempre rimontato dal ...

Calcio in tv : serata di Coppa Italia : Terza giornata di Coppa Italia, trasmessa sempre dalla Rai sul suo canale RaiSport visibile sul numero 57 del telecomando. Si comincia alle 17,45 con il derby ligure tra Genoa e Entella, raccontato da ...

Genoa-Entella Coppa Italia Calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi, giovedì 6 dicembre, torna in scena la Coppa Italia di calcio per la conclusione del quarto turno eliminatorio: le quattro squadre che non hanno giocato tra il 4 ed il 5 si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno due delle prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A. Alle ore 18.00 aprirà le danze il derby ligure Genoa-Entella, chi vince trova la Roma. La gara sarà trasmessa in diretta tv su ...

Coppa Italia Calcio - le partite di oggi : il calendario e gli orari. Come vederle in tv e streaming : oggi 6 dicembre il quarto turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio maschile va in archivio. In programma ci saranno due incontri che definiranno il quadro complessivo delle qualificate agli ottavi di finale della competizione. Alle ore 18.00 andrà in scena allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova il derby ligure tra Genoa e Virtus Entella. La vincitrice di questo confronto se la vedrà con la Roma. Juric dovrebbe varare un ampio ...

Torino-Südtirol Coppa Italia Calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi, giovedì 6 dicembre, torna in scena la Coppa Italia di calcio per la conclusione del quarto turno eliminatorio: le quattro squadre che non hanno giocato tra il 4 ed il 5 si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno due delle prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A. Alle ore 20.45 chiuderà il programma la sfida Torino-Südtirol, chi vince trova la Fiorentina. La gara sarà trasmessa in diretta tv su ...

Coppa Italia Calcio 2019 - i risultati di oggi. Novara in paradiso - Sassuolo a fatica - Cagliari corsaro : La giornata odierna del quarto turno eliminatorio della Coppa Italia di calcio ha visto disputarsi tre incontri: successi del Novara, per 3-2 sul Pisa nell’unico scontro tra due squadre di Serie C, del Sassuolo, per 2-1 sul Catania, altra squadra di C che ben si è comportata, e del Cagliari, corsaro per 1-2 in casa del Chievo. Novara-PISA 3-2 Sono stati i novaresi, al “Silvio Piola” ad imporsi 3-2 per effetto delle marcature di ...

Calendario Coppa America Calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile: la 46^ edizione del torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL avrà luogo nel Paese del calcio, a tre anni di distanza dalla Coppa del Centenario vinta dal Cile che si impose anche nel 2015 e che si presenterà difendere il titolo. Si giocherà in cinque città: a Rio de Janeiro (Stadio Maracanà), a Belo Horizonte (Stadio Mineirao), a San Paolo (Stadio Morumbi e ...

Calcio : Coppa Italia - il Cagliari sfida il Chievo per avanzare : Cagliari , e probabilmente anche Chievo, in versione sperimentale stasera al Bentegodi per la sfida di Coppa Italia che vale il passaggio di turno e il successivo match con l'Atalanta. L'unica ...