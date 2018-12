Busto Arsizio | 15enni ubriachi aggrediscono il conducente del bus

Busto Arsizio - autista bus aggredito da 15enni ubriachi/ Ultime notizie : non volevano comperare biglietti : Busto Arsizio, autista bus aggredito da 15enni ubriachi. Ultime notizie: non volevano comperare biglietti, sono stati denunciati

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : nona giornata - Scandicci batte Conegliano e insegue Novara con Busto Arsizio : Scandicci è l’anti Novara nella Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le toscane hanno infatti sconfitto Conegliano per 3-1 nello scontro diretto tra chi era in scia alle piemontesi (oggi ferme per osservare un turno di riposo) e si sono così portate a tre punti di distacco dalla Igor. Una vertiginosa Isabelle Haak (29 punti), le cinque stampatone di Adenizia, le prove coriacee delle schiacciatrici Lucia Bosetti (11) ed Elitsa Vasileva ...

Pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di domenica 17 contro Yamamay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - espugnata Dresda a suon di muri : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle sono riuscite a espugnare il campo del Dresda per 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi di finale e, dopo la vittoria al tie-break maturata nel match di andata, hanno staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta. Ora le biancorosse se la dovranno vedere ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio suda col Dresda - sofferta vittoria al tie-break : vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match : Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della Serie A1 di Volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di ...

Samsung Volley Cup – Busto Arsizio ospite del Club Italia CRAI : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI ospita Busto Arsizio La settima giornata della Samsung Volley Cup di A1 vede il Club Italia CRAI tornare tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi per la partita che domenica (ore 17) lo vedrà contrapposto alla Unet E-Work Busto Arsizio. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo rinfrancate dal turno di riposo goduto la passata domenica. Nell’ultima ...