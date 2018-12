Bundesliga | Var | valanga di polemiche per un rigore inesistente concesso in Mainz-Hannover

Bundesliga - Var nel caos : rigore fantasma in Mainz-Hannover : Durante la gara tra Mainz e Hannover, il Var non è intervenuto per un fallo di mano che non sembra esserci, scatenando il caos Var al centro delle critiche in Germania dopo il match di ieri in Bundesliga tra Mainz e Hannover con il palese errore dell’arbitro nel concedere il rigore che ha propiziato l’1-1 del Mainz all’89’ per un fallo inesistente su Jean-Pierre Mateta. Decisione presa dall’arbitro Robert ...