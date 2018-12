Brexit | rinviato il voto in parlamento

Theresa May è nel panico : rinviato il voto sulla Brexit : Theresa May annuncia il rinvio del voto del Parlamento britannico sulla Brexit. "Ritarderemo il voto" ha detto la premier "e non procederemo in questo momento". "Ho ascoltato molto attentamente" i tre giorni di dibattito sull'accordo concluso fra Londra e Bruxelles, ha annunciato il primo ministro, ma è "chiaro" che rimangono "profonde preoccupazioni". E queste riguardano in particolare l'Irlanda del Nord e il cosiddetto backstop, cioè il regime ...

