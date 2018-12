Brexit | Parlamento verso il no | 8 scenari per Londra dopo il voto Corte Ue |  ok a

Che succede se il Parlamento britannico boccia l’accordo sulla Brexit? : Theresa May firma l’Articolo 50 a Londra, 2017 (foto: Getty Images) Due anni dopo un referendum epocale che ha sancito la separazione del Regno Unito dal resto dell’Unione europea, il momento del divorzio ufficiale si avvicina sempre di più. Ma il paese si ritrova lacerato e confuso come non mai, con Bruxelles che ha fatto quadrato e offerto un accordo che agli inglesi non piace, il primo ministro Theresa May che sta incassando una batosta ...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

Brexit - c’è l’intesa Ue ma a Westminster voto in bilico. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Donald Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Unione...

