Brexit, May rinvia voto su accordo Ue

+++ #BREXIT, FONTI LONDRA:?THERESA #MAY CANCELLA IL VOTO IN PARLAMENTO +++ - Theresa May rimanda il voto in Parlamento previsto per domani sulla #Brexit - #Brexit #May annuncia il rinvio del voto su accordo -

"Se votassimo domani,l'verrebbe bocciato,per cui ho deciso di rimandare per il momento il" del Parlamento. Lo ha detto la premier britannica May. "Porterò a Bruxelles le preoccupazioni di questo Parlamento sulla questione del confine con l'Irlanda del Nord e il fatto che il backstop sia temporaneo", afferma la May.Il suo intervento ai Comuni è stato accompagnato da risate,urla e richiesta di dimissioni.Lei difende il suocon la Ue e, in caso di bocciatura "aumenterebbe il rischio di un 'no deal' accidentale",aggiunge.(Di lunedì 10 dicembre 2018)