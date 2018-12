Brexit | May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta Gli otto scenari

Brexit : leadership May nel mirino : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - Tornano a materializzarsi, sui media britannici, le sfide di potenziali pretendenti a scalzare Theresa May dalla leadership del Partito conservatore, alla vigilia del voto ...

Brexit - appello May ai Tory : "con no-deal grave incertezza"/ Ue-Uk : voto sul divorzio e rischio 'fallimento' - IlSussidiario.net : Brexit, l'appello della May ai Tory: 'col no-deal grave incertezza, saremo in acque inesplorate'. Il Labour, rischio fallimento e voto sul divorzio dall'Ue

Brexit : ultimo avviso May a Tory : ANSA, - LONDRA, 9 DIC - O il mio accordo o la prospettiva di elezioni anticipate, con il possibile arrivo a Downing Street del leader laburista Jeremy Corbyn e "niente Brexit". Theresa May lancia in ...

Theresa May : "Con il no all'accordo sulla Brexit ci troveremmo in acque inesplorate" : Se il Parlamento britannico dovesse bocciare l'accordo sulla Brexit il Regno Unito rischierebbe di trovarsi "in acque inesplorate". Lo ha sostenuto Theresa May in un'intervista al Mail on Sunday, in vista del voto dell'11 dicembre a Westminster. Un no del Parlamento, ha sottolineato la premier britannica "significherebbe una grave incertezza per la nazione con un rischio molto reale che non ci sia la Brexit", ha sottolineato.La stampa britannica ...

Se il piano May per la Brexit è sconfitto - Londra non ha un piano B : È più facile cambiare la Dichiarazione politica, un testo per ora molto vago di 26 pagine che delinea i rapporti a lungo termine tra Londra e Bruxelles". L'alternativa del leader laburista Jeremy ...

Vi spiego le tribolazioni di May sulla Brexit : L'economia e le sue ragioni prevalgono su tutto, ad ogni costo. Il prossimo 11 dicembre, martedì della settimana ventura, a Westminster ci sarà il voto finale, "significativo", sulla proposta ...

Brexit : Theresa May raduna i suoi per valutare nuovo accordo con l'Ue - Bloomberg - : Il voto dell'11 dicembre al Parlamento inglese si avvicina e Theresa May si dice che stia valutando un piano per posticiparlo nel tentativo di evitare una sconfitta schiacciante che rischierebbe ai ...

May va ko a Westminster : irrisolto il «nodo Irlanda» La Brexit è fuori controllo : Governo sotto tre volte, il nodo Irlanda. L’intesa con l’Ue appesa a un filo. Battaglia per sostituire la premier

La Brexit rischia di spaccare il Regno - la May nei guai : L ombra dell accusa di tradimento si allunga su Theresa May: affannosamente alla prese col tentativo di recuperare uno per uno i ribelli della sua maggioranza in pezzi in vista del voto dell 11 ...

May va ko a Westminster La Brexit è fuori controllo : Governo sotto tre volte, il nodo Irlanda. L’intesa con l’Ue appesa a un filo. Battaglia per sostituire la premier

Brexit : che succede se Theresa May perde : Sono passati più di due anni da quando il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione Europea, e la Brexit è quasi realtà. Eppure, anche se l'uscita della nazione è prevista per il 29 marzo 2019, la Gran Bretagna è più divisa che mai sulla questione.Il Primo Ministro Theresa May ha negoziati i termini del "divorzio" con i leader degli altri stati UE, ma i deputati del parlamento inglese devono ancora ...

Brexit - colpo alla May : la questione irlandese lega Londra alla Ue a tempo indefinito : Quasi come fosse una vendetta della Storia, la questione irlandese condanna il Regno Unito a rimanere legato all’Europa suo malgrado. Quasi come se i britannici dovessero ancora...