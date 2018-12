Brexit | May annuncia il rinvio del voto per trattare ancora con Bruxelles

Brexit - la resa di May : «Chiedo all’Ue negoziati d’emergenza»|Cosa succede? : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier, che nel pomeriggio riferisce al Parlamento

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : LONDRA - Ennesimo colpo di scena nel travagliato percorso di addio del Regno Unito all'Unione Europea. Theresa May ha deciso infatti di rinviare a data da destinarsi il voto previsto per martedì alla ...

Brexit : leadership May nel mirino : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - Tornano a materializzarsi, sui media britannici, le sfide di potenziali pretendenti a scalzare Theresa May dalla leadership del Partito conservatore, alla vigilia del voto ...