Brexit | Corte di giustizia Ue | “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, ilpotrebbeunilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito laeuropea dialla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sullaI giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua intenzione di ritirarsi dall’Unione Europea, come ha fatto il, quel Paese membro è libero di revocare in modo unilaterale quella notifica”.E quella possibilità, sottolineano, “esiste fintanto che l’accordo di ritiro concluso tra l’Ue ed i Paesi membri non è entrato in vigore”, cioè nel caso dell’1 aprile 2019, o “nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso, finché non sia scaduto ...