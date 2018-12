Br-exit Strategy

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La Gran Bretagna avrà pure il diritto di tornare indietro rispetto alla Br, come ha stabilito a tempi di record la Corte di Giustizia di Lussemburgo, secondo la quale Londra può revocare unilateralmente la rinuncia a far parte dell'Unione Europea senza aver bisogno dell'avallo dei partner europei. Ma il problema principale è che dovrebbe volerlo davvero. E dopo l'intervento drammatico della premier Theresa May alla Camera dei Comuni, in cui ha annunciato una nuova riunione di emergenza a Bruxelles per trattare il nodo dei confini irlandesi, questa opportunità sembra ora più una sconfitta per tutti che una vittoria per i laburisti di Jeremy Corbyn e i 'remainer'. I numeri sono dalla parte del Remain Again, la tradizione della democrazia più antica del mondo propende per un Just Leave, perché il dettato popolare è sovrano e ...