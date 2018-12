Borse europee in netto ribasso per stallo sulla Brexit | Milano -1 | 77%

Partenza in ribasso per le Borse europee : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in ribasso per le borse europee. Già Francoforte che cede lo 0,62%, mentre parigi lascia sul terreno lo 0,20%. Poco mossa Londra, in rialzo dello 0,02%.

Borse europee in leggero ribasso in avvio di settimana : Sullo sfondo restano le tensioni commerciali , che potrebbero provocare un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo il PIL giapponese si è portato ai minimi da quattro anni . Riflettori ...

Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto : Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista archivia la Seduta Piazza Affari che ripiana così parte delle perdite accusate la vigilia grazie a ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 77% : 9.54 Apertura in rialzo per le Borse europee dopo le forti perdite fatte registrare ieri a seguito dell'arresto in Canada della direttrice finanziaria di Huawei, Wanzhou. A Milano, l'Ftse Mib segna +0,77% a 18.787 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 294,7 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,184%. Londra +0,81%, Parigi +0,69% e Francoforte +0,6%. Euro a 1,1365 dollari e 128,21 yen.

Il giovedì nero dei mercati - le Borse europee bruciano 250 mld : Roma, 6 dic., askanews, - Un giovedì nero per i mercati finanziari. Il crollo di Wall Street trascina l'Europa. Le borse del vecchio continente in una seduta bruciano 250 miliardi di euro di ...

Il calo del petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le Borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Sprofondano le Borse europee su tensioni Cina - USA : Gionata di paura a Piazza Affari e sugli altri listini europei , sulle possibili ripercussioni commerciali tra USA e Cina dopo l' arresto in Canada della leader di Huawei . Sul fronte italiano, Fitch ...

Effetto Huawei sulle Borse europee : Milano. Partenza in profondo rosso per le principali Borse europee, con Milano che perde il 2 per cento nelle prime ore di negoziazioni. Sui mercati è piombata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia dell'arresto a Vancouver della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, che ora rischia l'

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".

Depresse le Borse europee orfane di Wall Street : Seduta nera per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, penalizzate da alcuni fattori che stanno condizionando il sentiment degli investitori: gli ...

Borse europee aprono in calo - spread arretra a 286 punti : Uno dei più forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 ...

Borse europee chiudono in calo - spread in rialzo a 289 punti : Le Borse europee chiudono in calo. E' già finito l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati s'interrogano sulla reale capacità di Washington e Pechino di trovare un'intesa ...

Milano e le Borse europee tengono la rotta : Oggi è in agenda l'Eurogruppo dove il Ministro dell'Economia Tria ha incontrato i vertici di Bruxelles, proseguendo i colloqui avviati durante il G20 di Buenos Aires. L' Euro / Dollaro USA mantiene ...