BOOM! Uomini e Donne in prima serata con le scelte dei tronisti

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Maria De Filippi è pronta a far sbarcare inil suo. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi in antele modalità dello “sbarco”.Ad occupare le quattro/sei serate, al momento in programma, dovrebbero esserci ledeidel programma, ovvero Andrea Cerioli, Iván González, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella.Verrà proposta in prime time la ‘villa‘ di(cliccate qui se vi sfugge cosa sia), con annessa festa che sancirà il momento della scelta.La padrona di casa non apparirà mai in video, mentre Valeria Marini, arruolata nelle vesti di party planner per le ‘feste di fidanzamento’ degli ex tentatori Cerioli e González, sarà presente per introdurre al party finale gli ospiti deiLa trasmissione, leader del pomeriggio in tv con i suoi 3 milioni ...