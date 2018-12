Bonus nido | arriva l’app e aumenta l’importo dell’assegno per le famiglie

Bonus nido - ecco l'App : Bonus asilo nido , arriva un nuovo servizio Inps . Per aiutare i genitori a trasmettere la ricevuta necessaria all'erogazione del Bonus, l'App dell'Istituto è stata integrata con una funzionalità ...

Inps : da Bonus nido a Certificazione unica - i servizi a portata di app : Roma, 6 dic. (Labitalia) - Dal bonus per l'asilo nido alla Certificazione unica, passando per l'es[...]

Dal Bonus nido al Cud - ecco i servizi dell'app Inps Mobile : Roma, 6 dic., askanews, - L'Inps a portata di app. Dal bonus asilo nido, con la possibilità di allegare foto della fattura scolastica, al simulatore dell'Ape, per il calcolo dell'anticipo ...

Cambia la maternità : si può lavorare fino al nono mese. 1500 euro per il Bonus nido : Si potrà scegliere di sfruttare l’intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il bonus nido sale a 1.500 euro l’anno

Bonus nido sale a 1.500 euro : «Congedo paternità da 4 a 5 giorni». E le donne incinte potranno lavorare di più : Manovra e legge di Bilancio , diverse novità in vista per quanto riguarda neogenitori, maternità, paternità e asili nido . Il Bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati, misura nata con ...

Manovra - Bonus nido più ricco e nuove regole per i congedi dei genitori : Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l' iscrizione agli asili nido pubblici o privati e per le neomamme ci sarà la possibilità di lavorare fino al nono mese utilizzando tutti e cinque di ...

Bonus Asilo nido 2019 sale a 1.500 euro : come richiederlo - le novità : Continuano le novità sulle misure di sostegno al reddito delle famiglie, Bonus Asilo nido 2019 compreso. Il contributo statale a chi deve mandare il proprio figlio o la propria figlia in asili nido, attualmente di 1.000 euro potrebbe aumentare. Questo grazie a un emendamento alla Legge di bilancio 2019 presentato e approvato in Commissione bilancio della Camera. L’aumento sarà per tre anni e riformula una proposta di paternità leghista. Vediamo ...