Bologna | vertice per decidere il futuro di Inzaghi | i sostituti si “scaldano”

Panchina Bologna - Inzaghi non è ‘tranquillo’ : vertice tra oggi e domani [DETTAGLI] : Panchina Bologna – E’ una situazione delicatissima in casa Bologna, ennesima sconfitta per la squadra di Filippo Inzaghi, questa volta nella gara valida per lo scontro salvezza della 15^ giornata contro l’Empoli, un passo falso pesantissimo per una squadra che non riesce a reagire. La classifica del Bologna fa veramente paura, il club rossoblu occupa la terzultima posizione ed il distacco dalla zona salvezza rischia di ...