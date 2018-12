Bologna | ordigno esplode davanti a sede di Forza Nuova “Risposta forte e decisa”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Era un contenitore in latta riempito di polvere pirica l’artigianale che è esploso la scorsa notte, qualche minuto prima delle 3.30,alla serranda di un circolo in via Biancolelli, a, nel periferico quartiere di Borgo Panigale. Un locale senza insegna né altre indicazioni, ma che gli attentatori sapevano ospitare unadel movimento di destra, come conferma una sorta di rivendicazione di natura antifascista trovata dalla Polizia poco lontano.Lo scoppio, avvertito da molti residenti, ha fatto danni: “La serranda è stata divelta e la vetrina è andata in frantumi”, ha spiegato il coordinatore provinciale di Fn Stefano Colato. “La nostra risposta saràe decisa – ha aggiunto – nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci”.Sul posto è ...