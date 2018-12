Bohemian Rhapsody | tutto sul pezzo più famoso dei Queen

gqitalia

(Di martedì 11 dicembre 2018) Si può raccontare in poche battute la storia di una canzone pilastro che dura quasi sei minuti? Forse no, ma si può provare a svelare alcuni dei suoi significati più oscuri, cominciando magari dal titolo, scelto tutt’altro che a caso. Ok, va bene, “La vera poesia è per l’ascoltatore”, dice Freddie Mercury in(il film in questo caso) e Brian May rincara la dose “Spiegare ogni cosa rovina il mistero”. A scuola però ci hanno cresciuto a pane e parafrasi, quindi siamo tutti vaccinati.“L’amore è un bambino bohémien”, cantava la Callas nella Carmen di Bizet. E Bryan Singer nel film fa scegliere a Freddie proprio quell’aria per presentare al manager dell’epoca A Night at the Opera (disco da cui è tratto il). Bohémien, che deriva dalla bohème francese, è sinonimo di spirito libero e anticonformista. ...