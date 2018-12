Boccia | Confindustria | ' Gli incontri con Salvini e Di Maio un cambio di metodo | ci

Salvini a Boccia : “Confindustria zitta quando gli italiani venivano massacrati. Il 2% è solo un numero” : “C’è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli italiani , gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati. Ora ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà molto migliore di come l’abbiamo trovata. Siamo qui da sei mesi. Ascolterò tutti, incontrerò tutti, ma lasciateci lavorare”. Matteo Salvini rispedisce al mittente le critiche alla manovra del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia , che ieri, davanti alle categorie ...

Confindustria - Boccia accusa il governo : 'Certe misure sono ostili alla crescita' : In particolare, si depotenziano due strumenti che hanno mostrato di avere effetti positivi sull'economia reale come Industria 4.0, il credito d'imposta su ricerca e sviluppo e il credito d'imposta ...

Boccia ha spiegato perché la manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Boccia : Confindustria in piazza? Per ora no - ma se ci provocano... : Roma, 20 nov., askanews, - Confindustria in piazza contro la manovra economica? 'Speriamo di non arrivarci mai. Se qualcuno poi ci provoca, alla fine, è un'opzione che dobbiamo valutare. Speriamo di ...