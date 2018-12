Bob | Coppa del Mondo Winterberg 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Bob - Coppa del Mondo 2018-2019 : Francesco Friedrich parte con una doppietta - tra le donne Mariama Jamanka inizia vincendo : Il primo fine settimana della Coppa del Mondo di bob 2018/19 a Sigulda, in Lettonia, ci ha subito consegnato tre vittorie tedesche, due con Francesco Friedrich tra gli uomini, una con Mariama Jamanka tra le donne, ma gli spunti non sono mancati, dalla squalifica di Elana Meyers-Taylor, fino alla risposta di Oskars Kibermanis alla doppietta di Friedrich. Nella prima giornata di gare il successo, tra gli uomini, era andato a Francesco Friedrich, ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Francesco Friedrich si ripete - battuto ancora Kibermanis : Lo scenario è lo stesso: per la tappa d’esordio della Coppa del Mondo di bob in quel di Sigulda si sono svolte due gare per quanto riguarda il 2. Sul catino lettone però non cambia la situazione: a vincere è nuovamente il campione olimpico tedesco Francesco Friedrich che batte ancora una volta il lettone Oskars Kibermanis, ovviamente primo e secondo della classifica. La gara odierna è davvero apertissima ed è minima la distanza tra i due. ...

Bob - Coppa Europa 2018-2019 : eccellente quinta posizione per Baumgartner nel 4 ad Altenberg : eccellente piazzamento per il quartetto azzurro nella prova di bob a 4 per quanto riguarda la Coppa Europa 2018-2019. In quel di Altenberg Patrick Baumgartner, Simone Fontana, Alex Verginer e Alexi Atchori Essoh hanno centrato una strepitosa quinta piazza in un contesto piuttosto di alto livello: a vincere infatti sono stati i canadesi guidati da Justin Kripps, vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno. Sul podio anche i padroni di ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Francesco Friedrich parte con il piede giusto e vince su Kibermanis e Maier : Francesco Friedrich non sbaglia il colpo e vince la prima prova della Coppa del Mondo 2018-2019 di bob a due a Sigulda, Lettonia. Il tedesco, assieme ad Alexander Schueller, piazza i migliori tempi di entrambe le manche e centra il gradino più alto del podio nel budello lettone. La coppia teutonica chiude in 1:39.97 staccando il lettone Oskars Kibermanis (terzo dopo la prima discesa) di 42 centesimi, mentre completa il podio l’austriaco ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Mariama Jamanka parte con il piede giusto - seconda Sergeeva - squalificata Meyers-Taylor : La tedesca Mariama Jamanka bagna con un successo l’esordio della Coppa del Mondo 2018/19 di bob femminile sulla pista di Sigulda, in Lettonia. Grazie a due prove impeccabili, condite con i migliori tempi di entrambe le manche (e il nuovo record di 5.30 in fase di spinta), la classe 1990 inizia con il piede giusto la nuova stagione, precedendo di 61 centesimi la russa Nadezhda Sergeeva (che paga qualche errore di troppo in diverse curve del ...

Bob femminile - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite. Mariama Jamanka sfida Elana Meyers Taylor : Tutto pronto per il via della nuova stagione: nel week-end scatta in quel di Sigulda (Lettonia) la Coppa del Mondo di bob. In scena il due femminile, che vede rimessa in palio la sfera di cristallo conquistata l’anno scorso da Kaillie Humphries. La notizia più importante dell’estate arriva proprio dalla canadese, bi campionessa olimpica tra Vancouver e Sochi: la veterana ha annunciato di prendersi un anno di pausa, dunque non ...

Bob - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti. I tedeschi sfidano Justin Kripps : Scatta nel week-end, con la prima tappa in terra lettone, in quel di Sigulda, la Coppa del Mondo di bob che vedrà ben otto appuntamenti nei quali ovviamente si disputeranno gare sia per quanto riguarda il 2 che il 4. Andiamo a scoprire i possibili favoriti per tutte le coppette di specialità (ricordiamo che si assegna anche quella combinata). Nel due lo scorso anno a dominare fu il canadese Justin Kripps: il rappresentante della Foglia ...

Bob - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : programma - orari e tv. il calendario completo : Inizia la stagione per quanto riguarda il bob: si parte in Lettonia, sulla tecnica pista di Sigulda, con il week-end che vedrà in scena le consuete tre gare. Andiamo a scoprire il programma e gli orari in terra balcanica: ricordiamo che per seguire gli appuntamenti per bob e skeleton basterà collegarsi al canale Youtube della Federazione Internazionale (IBSF). Coppa del Mondo bob Sigulda 2018 Venerdì 7 dicembre Ore 14.30 Bob a 2 femminile Sabato ...